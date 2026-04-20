Dalla storica editrice Carabba a città che legge | Lanciano si candida a capitale italiana del libro 2027

Lanciano ha ufficialmente presentato la propria candidatura per diventare la capitale italiana del libro nel 2027. L’amministrazione comunale ha inviato la documentazione richiesta al Ministero della Cultura, che assegna annualmente questo riconoscimento. La proposta include il coinvolgimento di diverse realtà culturali della città, tra cui la storica casa editrice Carabba, e l’organizzazione di eventi dedicati alla promozione della lettura.

Lanciano si candida a diventare la 'capitale italiana del libro 2027'. L’amministrazione comunale ha formalizzato la candidatura al prestigioso riconoscimento conferito annualmente dal Ministero della Cultura. Con il dossier “Lanciano, la città che racconta”, il capoluogo frentano si propone come.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027.