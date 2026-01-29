Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage | vigili del fuoco al lavoro nella notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo Venezia per domare un incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate in un garage. Le fiamme hanno avvolto le vetture, creando grande paura tra i residenti. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

I veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara Nella notte tra mercoledì e giovedì è scattato l'allarme nel quartiere di Borgo Venezia per il rogo divampato su due vetture. Intorno alle ore 3 una squadra dei vigili del fuoco di Verona ed una da Caldiero, sono intervenute in via Alessandro Turchi dove due automobili in sosta erano completamente avvolte dalle fiamme. I pompieri si sono dunque messi al lavoro, riuscendo a domare ed estinguere il rogo, riportando la situazione in sicurezza.Sul posto, a supporto, anche i carabinieri.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Borgo Venezia Incendio nel capannone, le fiamme divorano lo stabile nella notte: oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo Nella notte di lunedì, un incendio ha interessato un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, Treviso. Tetto avvolto dalle fiamme, paura in paese: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Napoli, incendio alla Gaiola, difficoltà per i vigili del fuoco arriva l'elicottero Ultime notizie su Borgo Venezia Argomenti discussi: Auto avvolta dalle fiamme nella notte a Budoni: ipotesi incendio doloso; Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un condominio; Auto avvolta dalle fiamme a Vecchiano; Notte di fuoco a Giovinazzo, tre auto avvolte e distrutte dalle fiamme: danni anche a una palazzina - FOTO. Notte di fuoco a Giovinazzo, tre auto avvolte e distrutte dalle fiamme: danni anche a una palazzina – FOTONotte di fuoco a Giovinazzo dove intorno alle ore 2.30 i vigili del fuoco del Comando di Bari sono entrati in azione per limitare i danni dettati dall’incendio di una autovettura. Al loro arrivo, infa ... telebari.it Notte di fuoco in città: Tiguan avvolta dalle fiamme, danni a una seconda autoL’incendio ha distrutto il veicolo di un pensionato di 86 anni. Colpita anche una Corsa di un 56enne. Il fatto è successo in via Francesco Scarpa. Indagano i carabinieri sulla natura del rogo ... lecceprima.it Ugento, auto avvolta dalle fiamme in via San Rocco: l'incendio nella notte x.com Anche i grandi designer a volte sbagliano, quindi ho ricreato il progetto della Alfa Romeo 1750 Berlinetta Prototipo del 1968, nota anche come 1750 GT Prototipo, è un'auto unica progettata da Giorgetto Giugiaro per il suo neonato studio SIRP (poi Italdesign). - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.