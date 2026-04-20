Dalla Louisiana a Vasto quando i padri uccidono i figli | cosa può spiegare il gesto più estremo di tutti

Recenti episodi negli Stati Uniti e in Italia hanno portato all’attenzione casi di padri che hanno ucciso i propri figli. La psicologa e criminologa Cristina Brasi ha analizzato questi fatti, evidenziando le dinamiche che possono portare a gesti così estremi. Si tratta di situazioni che coinvolgono diversi aspetti psicologici e sociali, senza tuttavia offrire spiegazioni univoche o motivazioni specifiche.

Due casi in poche ore, protagonisti due padri. Uno è avvenuto in Italia, a Vasto, in Molise; l’altro in Louisiana, negli Stati Uniti. In entrambi gli episodi gli uomini hanno ucciso i propri figli, senza lasciare un biglietto o una spiegazione. Seppure con le debite differenze, dunque, ad accomunare i tragici eventi sono stati gesti difficilmente comprensibili. Quanto accaduto a Vasto potrà forse essere spiegato dal presunto colpevole: in stato di fermo, infatti, c’è Antonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva col genitore. L’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà, ha confermato il provvedimento, parlando di una confessione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dalla Louisiana a Vasto, quando i padri uccidono i figli: cosa può spiegare il gesto più estremo di tutti Notizie correlate Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. Real Madrid eliminato dalla Champions, Arbeloa duro: «Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio così»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Video. Louisiana, otto bambini uccisi dal padre nella loro casa; Un ventunenne ucciso in un garage a vasto; Frana di Petacciato, riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli; Pompei svela i segreti dei culti domestici. Dalla Louisiana a Vasto, quando i padri uccidono i figli: cosa può spiegare il gesto più estremo di tuttiDue casi in poche ore, protagonisti due padri. Uno è avvenuto in Italia, a Vasto, in Molise; l’altro in Louisiana, negli Stati Uniti. In entrambi gli episodi gli uomini hanno ucciso i propri figli, ... virgilio.it Shamar Elkins, l'uomo ucciso dalla polizia in Louisiana dopo aver ucciso otto bambini di cui sette suoi figli e ferito due donne, era nel mezzo della separazione dalla moglie e la coppia sarebbe dovuta comparire oggi in tribunale #ANSA x.com Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer (Adnkronos) - Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell'uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva - facebook.com facebook