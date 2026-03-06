Famiglia nel bosco la mamma allontanata dalla struttura di Vasto | non può stare coi figli separati anche i bambini

Una famiglia che vive nel bosco è stata divisa, con la madre allontanata dalla struttura di Vasto e i figli separati tra loro. I bambini saranno trasferiti in diverse strutture, mentre anche la madre non potrà rivederli nella stessa abitazione. La decisione riguarda la gestione delle condizioni e la tutela dei minori. La separazione avviene in base alle disposizioni delle autorità competenti.

I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. Poche ore prima delle perizie sui bambini è arrivata l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa" Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figliLa richiesta sarebbe stata avanzata in una relazione recente inviata al Tribunale per i minorenni de L’Aquila: il documento ha evidenziato momenti di... Famiglia nel bosco, la mamma: «Stanno distruggendo i miei figli, usano adolescenti per bullizzarli» Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco la mamma allontanata.... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia nel bosco, la casa famiglia chiede il trasferimento di bimbi e mamma; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: Si sta instaurando un rapporto affettivo. «Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel boscoÈ prevista oggi poi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini. I tre figli della coppia anglo-australiana dovranno essere sottoposti ad una serie di test ... ilmattino.it Famiglia nel bosco, oggi la perizia sui tre bambini: 60 giorni per la verità. Il nodo del casolare e l'ultimatumInizia oggi la perizia psicologica sui tre figli della coppia anglo-australiana, i bambini allontanati dalla ormai nota «casa nel bosco». msn.com Famiglia nel bosco, da oggi comincia la perizia sui tre bambini: la consulente tecnica d'ufficio effettuerà dei test ai minori nella struttura dove si trovano dal 20 novembre. Poi, 60 giorni per la relazione - facebook.com facebook Famiglia del bosco, la decisione dei giudici: madre e figli allontanati dalla struttura di Vasto x.com