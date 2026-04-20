Dalla guerra al cucito | il secolo di storia di Carlotta a Treviso

A Treviso, presso la Residenza Menegazzi, si sono svolti i festeggiamenti per il 100° compleanno di Carlotta Daniel, una donna che ha vissuto un secolo di storia, attraversando eventi importanti e cambiamenti nel territorio. La cerimonia ha riunito familiari e amici per celebrare questa ricorrenza speciale, che testimonia una lunga vita trascorsa tra momenti di guerra e di quotidianità, lungo le rive del fiume Piave e nella città.

La Residenza Menegazzi ha ospitato i festeggiamenti per il centesimo compleanno di Carlotta Daniel, una donna che ha attraversato un secolo di storia tra le sponde del fiume Piave e la città di Treviso. L’evento, che ha la partecipazione di trenta familiari giunti da diverse regioni, ha celebrato una vita segnata dal lavoro manuale, dalle sfide belliche e dalla ricostruzione sociale del dopoguerra. Nata il 18 aprile 1926 a Ponte di Piave come terza di cinque fratelli, Carlotta ha vissuto un’infanzia legata alla terra e alle dinamiche di un borgo dove i servizi erano ancora limitati. La sua formazione professionale è iniziata precocemente, a soli dodici anni, quando è entrata nell’officina di una sarta locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla guerra al cucito: il secolo di storia di Carlotta a Treviso Notizie correlate La città celebra i 100 anni di Nella Sarti: un secolo di storia tra l’Abissinia, il commercio e il coraggio della guerraNella Sarti taglia il traguardo del secolo di vita circondata dall’affetto della sua città e dai suoi ricordi, tutti profondamente radicati nel... Sassari: Nuovo consiglio direttivo per il Corpo Bandistico Canepa, sguardo al futuro dopo un secolo di storia musicale.Il Corpo Bandistico Luigi Canepa di Sassari ha un nuovo consiglio direttivo, eletto per il triennio 2026-2029.