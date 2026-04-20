Dalla Germania arriva una notizia sul calciomercato riguardante Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993. Il Milan non eserciterà il riscat e l’attaccante tornerà al West Ham a fine stagione, dove è attualmente in prestito. La decisione sarà effettiva alla chiusura della sessione estiva di trasferimenti, senza ulteriori dettagli su eventuali destinazioni future.

Nell'ultimo calciomercato invernale, per ovviare al lungo stop di Santiago Giménez, il Milan ha prelevato - in prestito gratuito - dal West Ham l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Il club di Via Aldo Rossi ha assicurato agli 'Hammers' il pagamento dello stipendio rimanente del giocatore fino al prossimo 30 giugno, pari a 1,3 milioni di euro e si era riservato anche un'opzione di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Qualora il Milan avesse voluto esercitare il diritto di riscatto per Füllkrug, avrebbe potuto farlo versando appena 5 milioni di euro alla società londinese. Un'eventualità che, però, non si verificherà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dalla Germania: “Calciomercato, il Milan non riscatterà Füllkrug. Ecco dove può finire”

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