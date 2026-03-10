Il Milan potrebbe perdere André, il giovane centrocampista brasiliano classe 2006 che aveva già concluso un accordo per trasferirsi nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore, attualmente al Corinthians, sembra essere sul punto di cambiare squadra, e questa possibilità sta suscitando l’attenzione di diversi club interessati. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Come si ricorderà, nelle scorse settimane il Milan aveva praticamente messo le mani su André Luis Santos Dias, classe 2006, centrocampista brasiliano in forza al Corinthians in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato sia il giocatore, per un contratto quadriennale, sia con il club paulista, sulla base di 15 milioni di euro di fisso più 2 milioni di euro di bonus per il 70% del cartellino di proprietà del 'Timão'. Sull'altro 30%, in mano allo stesso André, il giocatore aveva già fatto sapere di non accampare alcuna pretesa. L'operazione, ben avviata, ha subito una frenata improvvisa e,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato: Milan, attento che ti soffiano André. Ecco dove potrebbe finire e perché

Articoli correlati

Il nuovo acquisto del Milan rischia di finire in tribunale: perché André è diventato un casoIl Milan ha praticamente chiuso la trattativa per André ma il presidente del Corinthians si è opposto e non vuole firmare le carte: scoppia il caos...

Calciomercato, il Milan potrebbe rivolgersi alla FIFA per prendere André: la situazioneÈ giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André,...

CALCIOMERCATO MILAN, DAL PORTIERE ALLA PUNTA: ECCO I PRIMI NOMI!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Milan attento che ti...

Temi più discussi: Bologna attento, Italiano nel mirino delle big: Milan e Napoli sondano il terreno, cosa filtra; Milan, Tare attento al futuro di Akè del Manchester City: il retroscena; Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson; Il Milan è attento. Così contiene la perdita senza la Champions.

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 marzoSTANKOVIC CHIAMA ANCORA L'INTER, GORETZKA PARLA DEL PROPRIO FUTURO. ALLEGRI CONFERMA DI VOLER RIMANERE AL MILAN A DISPETTO DELLE SIRENE SPAGNOLE.. tuttomercatoweb.com

Milan, Tare attento al futuro di Akè del Manchester City: il retroscenaIl 31 enne difensore olandese potrebbe lasciare il Manchester City in estate e il Milan fiuta il colpo ... msn.com

Il #Picerno ha deciso di richiamare Claudio #DeLuca al timone della squadra dopo l’esonero di Valerio Bertotto. #calciomercato x.com