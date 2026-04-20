Dalla Finlandia al carcere di Roma | estradato l' appartenente al clan di Hitler che colpì Cicalone con un calcio al volto

Si trova in carcere a Roma dopo essere stato estradato dalla Finlandia uno degli autori del pestaggio di Simone Ruzzi, lo youtuber noto come "Cicalone", picchiato da una gang di borseggiatori alla fermata della metropolitana Ottaviano della linea A lo scorso mese di novembre mentre girava uno dei.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del clan di Hitler. Ora è a Rebibbia; Pilar Fogliati e Fabio Paratici, la prima foto (postata dal ristorante): a cena insieme dopo la partita della Fiorentina; Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionali; Alex Belli: Ero presente durante il parto di Gabriel, Delia è stata fortissima. Papà, che è diacono, battezzerà nostro figlio.

Estradato dalla Finlandia 39enne romeno per aggressione a CicaloneTrasferimento in Italia di un uomo indagato per un violento episodio avvenuto nella metropolitana di Roma, fermata Ottaviano, contro un noto creator attivo contro le borseggiatrici ... rainews.it

Cicalone, uno dei presunti aggressori estradato dalla Finlandia: è un 39enne romenoA distanza di sei mesi dall'aggressione di Simone Cicalone, il noto youtuber che fu accerchiato e picchiato nella metropolitana di Roma - dove gira ... msn.com

Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato dalla Finlandia il secondo presunto responsabile - facebook.com facebook

Cicalone aggredito a Roma, estradato il secondo responsabile dalla Finlandia #cicalone x.com