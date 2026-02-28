Pestaggio allo youtuber Cicalone quattro arresti | appartengono al Clan di Hitler Il gip | Inaudita violenza

Quattro persone sono state arrestate per aver aggredito lo youtuber noto come Cicalone durante una ripresa video in diretta. Secondo il gip, l’attacco, caratterizzato da calci e pugni, è stato particolarmente violento. Gli aggressori fanno parte del “Clan di Hitler” e avevano coinvolto anche due guardie private, che sono state colpite mentre tentavano di intervenire per fermare l’aggressione.

A distanza di mesi, la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio su cittadini romeni, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso 12 novembre vicino alla fermata della metropolitana Linea A "Ottaviano", a Roma Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni lo youtuber Simone Ruzzi, nome d'arte "Cicalone", e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. A distanza di mesi, la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio con l'arresto di quattro cittadini romeni, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso 12 novembre vicino alla fermata della metropolitana Linea A "Ottaviano", a Roma.