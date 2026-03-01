Pestaggio Cicalone in metro il Gip | Appartengono al Clan di Hitler Arresti tra Finlandia e Romania

Il 12 novembre, nella stazione Ottaviano della linea A di Roma, si è verificato un pestaggio ai danni del noto youtuber Simone Ruzzi, conosciuto come Cicalone, durante un episodio di aggressione. Quattro persone sono state arrestate tra Finlandia e Romania e sono state definite “estremamente pericolose” dalle autorità romene. Il Gip ha riferito che i sospettati appartengono al Clan di Hitler.

Simone Ruzzi venne picchiato lo scorso 12 novembre mentre stava girando una puntata di "Scuola di botte" alla metro Ottaviano "Estremamente pericolose", è come descrivono le autorità romene le quattro persone arrestate per l’aggressione al noto youtuber ‘antiborseggio’ Simone Ruzzi, meglio noto come Cicalone, avvenuta lo scorso 12 novembre nella stazione Ottaviano della linea A di Roma (video). È quanto evidenzia il gip Rosalba Liso nell’ordinanza con cui, dopo le indagini condotte dalla polizia di Stato e coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dalla pm Eleonora Fini, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per 4 romeni con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

