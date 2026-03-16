Claudio Brachino, ex direttore di Videonews, è scomparso dalla televisione e ora lavora come opinionista libero. La sua carriera televisiva si è interrotta, lasciando spazio a una presenza meno visibile sui mezzi di comunicazione. Da tempo, non si hanno più aggiornamenti sulle sue attività televisive e pubbliche. È noto che abbia deciso di allontanarsi dal ruolo di protagonista nei programmi.

Scopri che fine ha fatto Claudio Brachino, l’ex direttore di Videonews: la sua carriera fuori dai riflettori e la rinascita come opinionista libero. Per anni è stato una delle colonne portanti del giornalismo televisivo italiano. Claudio Brachino, con il suo stile asciutto, diretto e autorevole, è entrato nelle case degli italiani come volto rassicurante e punto di riferimento dell’informazione targata Mediaset. Ma oggi, se provi a cercarlo tra i palinsesti più noti, non lo trovi più. Niente più dirette, nessuna conduzione sotto i riflettori, zero prime serate. E allora la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Claudio Brachino? La risposta, per chi si aspetta uno scandalo o un addio burrascoso, potrebbe sorprendere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Claudio Brachino, Sparito Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto