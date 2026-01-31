La conduttrice Myrta Merlino non si vede più in tv da qualche tempo. I fan si chiedono dove sia finita e se tornerà presto in onda. Intanto, lei tiene segreto cosa stia preparando per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Scopri dove si trova oggi Myrta Merlino e cosa bolle in pentola per il suo ritorno sul piccolo schermo. Addio a Pomeriggio Cinque, ma non alla TV. Negli ultimi tempi il suo volto è sparito dai pomeriggi televisivi, e in molti si sono chiesti se la storica giornalista avesse deciso di dire addio al piccolo schermo. Ma attenzione: non è affatto così. Myrta Merlino, professionista affermata e figura di spicco del giornalismo italiano, è tutt’altro che sparita. Sta solo preparando il terreno per un nuovo capitolo della sua carriera. E, a giudicare dalle premesse, potrebbe essere quello più interessante di tutti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Myrta Merlino, Sparita Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto?

Approfondimenti su Myrta Merlino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Myrta Merlino, Sparita Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto

"Quanto è stato fatto nel locale della strage di Crans-Montana grida vendetta" Myrta Merlino a #4disera - facebook.com facebook