Victoria Beckham presenta una giacca cropped in denim, che ha attirato l’attenzione per il suo taglio alla moda. L’indumento è stato pubblicato sui canali social ufficiali, accompagnato da un breve commento. La giacca è stata mostrata indossata in diverse occasioni pubbliche, suscitando interesse tra gli appassionati di moda. Sul sito ufficiale sono disponibili immagini e dettagli sul prodotto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Power Suit’: cuciture arancioni e silhouette a campana. L’estetica del contrasto cromatico. Nell’analisi visiva di questa giacca cropped, emerge con chiarezza una strategia di design basata sul forte impatto visivo. Victoria Beckham Giacca cropped denim Il tessuto in denim scuro funge da tela neutra su cui il filo di cucitura color arancione crea un accento audace e moderno. Tale scelta cromatica non è casuale, ma serve a delineare la struttura del capo, evidenziando le tasche pettorali dotate di flap e definendo i contorni della giacca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victoria Beckham Giacca Cropped Denim: La nostra opinione

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