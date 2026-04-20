Massimo D’Alema ha espresso preoccupazione per la situazione nello stretto di Hormuz, sottolineando i rischi di un’escalation. Ha anche criticato l’approccio della premier italiana nei confronti del conflitto in Medio Oriente, evidenziando differenze di opinione sulla gestione della crisi. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione e di attenzione internazionale sulla stabilità dello stretto.

Massimo D’Alema ha lanciato un monito sulla gestione della sicurezza nello stretto di Hormuz, criticando al contempo l’atteggiamento di Giorgia Meloni riguardo al conflitto in Medio Oriente. Durante un intervento radiofonico su Rai Radio1 con Giorgio Lauro e Nancy Brilli, l’ex premier ha analizzato le implicazioni di una possibile missione militare internazionale e ha espresso un giudizio netto sulla linea seguita dalla Presidente del Consiglio negli ultimi due anni. La questione della navigazione nelle acque di Hormuz richiede, secondo Massimo D’Alema, un mandato estremamente definito prima di qualsiasi movimento di truppe. Il rischio concreto è che l’invio di unità militari possa trasformare una necessità di protezione in un ingresso diretto nel conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Alema attacca Meloni: rischio escalation su Hormuz e critica politica

Notizie correlate

Hormuz, Tajani: “Serve cooperazione politica per evitare escalation”ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa diplomatica per la sicurezza marittima Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la natura della...

Referendum, Woodcock attacca il governo Meloni su La7: “Ognuno faccia il mestiere suo”. E critica il fermo preventivo: “Sconcertante”“Ho accettato il vostro invito perché questo è un momento molto critico, è un momento in cui quei valori, quei principi di democrazia che pensavamo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le conseguenze dell’amore, Meloni costretta a prendere le distanze tra Trump: bene Schlein, atteggiamento vendicativo di Renzi; Otto e mezzo; Trump critica Giorgia Meloni: Su di lei mi sbagliavo; Conte manda il messaggio: Campo progressista? Costruiamolo bene.

D’Alema sta con Meloni: Su Hormuz ha parlato chiaro, è una donna intelligenteA parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex premier Massimo D’Alema, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. La missione, in linea teorica, dovrebbe avvenire dopo l’inizio ... dire.it

Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premierLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: 'Solidale con premier' ... tg24.sky.it

Le conseguenze dell’amore, Meloni costretta a prendere le distanze tra Trump: bene Schlein, atteggiamento vendicativo di Renzi Operazione inquietante da parte di Bettini e D’Alema contro la segretaria dem - https://www.ilriformista.it/le-conseguenze-dellam facebook