Hormuz Tajani | Serve cooperazione politica per evitare escalation

Il ministro degli Esteri ha annunciato un'iniziativa diplomatica volta a rafforzare la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz. Tajani ha sottolineato la necessità di una cooperazione politica tra le nazioni coinvolte per prevenire eventuali escalation. L’obiettivo principale è promuovere un dialogo tra le parti e mantenere stabile la regione. L’operazione si propone di evitare tensioni e garantire la libertà di navigazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa diplomatica per la sicurezza marittima. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la natura della dichiarazione congiunta sullo stretto di Hormuz, sottolineando che si tratta di “un documento politico, non militare”, nato con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra Paesi. L’intervento, rilasciato durante la trasmissione televisiva Tagadà su La7, riguarda l’intesa firmata insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, finalizzata a creare un dialogo condiviso tra le parti coinvolte. Garantire la libertà di navigazione. Secondo Tajani, il punto centrale dell’accordo è “lavorare insieme per garantire la libertà di circolazione marittima”, un aspetto considerato cruciale per la stabilità internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Hormuz, Tajani: “Serve cooperazione politica per evitare escalation” Articoli correlati Carfagna: «Vannacci? Sopravvalutato. Il pacchetto sicurezza serve a evitare escalation»Quando si ha una visione differente sulla politica estera, “è difficile restare insieme”. Leggi anche: «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Tajani: «Dichiarazione politica, non militare» Altri aggiornamenti su Hormuz Tajani Serve cooperazione... Temi più discussi: Tajani al Consiglio Affari Esteri. Iran, Ucraina e cooperazione con l’India fra i temi in agenda; Iran, Tajani: L'Italia è sempre stata fuori dal conflitto, intervenire a Hormuz significa entrare in guerra; Iran, Tajani Intervenire nello stretto di Hormuz significa entrare in guerra; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi. Iran, Tajani: Leali con Usa ma guerra non è di competenza Nato. No a missione a Hormuz, serve soluzione Onu(Adnkronos) - Siamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, ma questa guerra non coinvolge un'area di interesse o di competenza della Nato. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ... cn24tv.it Iran, Tajani Intervenire nello stretto di Hormuz significa entrare in guerraROMA (ITALPRESS) – L’Iran si preparava al conflitto ormai da anni, non volendo rinunciare al programma atomico, sapeva che si sarebbe esposto a un attacco. Nonostante le distruzioni inferte alle forz ... msn.com Risolvere la crisi di Hormuz con una missione ONU. Italia protagonista - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Londra annuncia piano a sei per la riapertura di Hormuz, c'è l'Italia. Starmer-Rutte-Macron: "Serve un piano sostenibile per la riapertura dello Stretto". #ANSA x.com