Referendum Woodcock attacca il governo Meloni su La7 | Ognuno faccia il mestiere suo E critica il fermo preventivo | Sconcertante

Durante un intervento a La7, un rappresentante ha criticato duramente il governo Meloni, invitando ciascuno a svolgere il proprio ruolo. Ha espresso preoccupazione per il fermo preventivo, definendolo sconcertante, e ha sottolineato che si tratta di un momento difficile in cui i principi democratici sono messi in discussione. La discussione si è concentrata su questioni legate ai valori di democrazia e alle recenti decisioni politiche.

“Ho accettato il vostro invito perché questo è un momento molto critico, è un momento in cui quei valori, quei principi di democrazia che pensavamo essere entrati nel nostro dna sono seriamente messi in dubbio. Mai avrei pensato di vivere in un paese dove hanno ripristinato il fermo preventivo “. Sono le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) da Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica della Dda di Napoli, a proposito della riforma Nordio sulla giustizia e del referendum in programma il 22 e il 23 marzo. Il magistrato esprime una forte preoccupazione per cambio di passo innescato dal governo Meloni: il fermo preventivo, infatti, permette di trattenere una persona sulla base di sospetti per 12 ore in caserma, prima che un giudice venga informato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

