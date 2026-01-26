Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola | il M5S presenta all’Ars la proposta di legge

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per istituire un reddito di cittadinanza in Sicilia, dedicato ai residenti dell’isola. La proposta sarà depositata domani, martedì 27 gennaio, alle ore 11, nella Sala Pio La Torre dell’Ars. Si tratta di un'iniziativa volta a sostenere le famiglie siciliane e a favorire l’inclusione sociale nel territorio regionale.

Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. E’ la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle, che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11 nella Sala Pio La Torre, all’Assemblea regionale siciliana. I lavori saranno conclusi da Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Bonus extra di 500 euro per chi ha subito lo stop dopo 18 mesi dell'Assegno d'inclusione: in Sicilia spetta a 110 mila famiglie🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Elezioni regionali Campania, Gallo (M5S): “Ci sarà una misura come il reddito di cittadinanza”

Manovra, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per il ripristino del reddito di cittadinanzaIl Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento in commissione Bilancio alla Camera, firmato da Dario Carotenuto, che propone il ripristino del Reddito di cittadinanza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Assegno di inclusione 2026, ecco le date dei pagamenti fino a dicembre: il calendario Inps; Oxfam: le norme del governo Meloni su lavoro e fisco hanno peggiorato povertà e disuguaglianze; Assolta l’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza; Prendeva il Reddito di Cittadinanza con 8 identità diverse: 44enne accusato di una truffa da 50mila euro.

Un reddito di cittadinanza per i siciliani, il M5s presenta la proposta all’ArsPALERMO. Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. È la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11.00, nella Sala Pio L ... letteraemme.it

Non ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: assolta donna castelvetraneseSi chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva imputata una 30enne di Castelvetrano, G.P., accusata di aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza. Il Tribunale di ... tp24.it

REDDITO DI CITTADINANZA INCASSATO SENZA DIRITTO: CONDANNA CONFERMATA PER UN 50ENNE DI VALLO - La Corte di mette un punto fermo sulla vicenda che riguarda un 50enne di : confermata la r facebook