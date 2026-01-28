Dal record di gol ai tedeschi del Milan | quante ne sa Füllkrug su Füllkrug

Niclas Füllkrug sta diventando il protagonista in casa Milan. In poche settimane, il tedesco ha già conquistato i tifosi con i suoi gol e la sua presenza in campo. Ma non sono solo le reti a fare notizia: anche la sua simpatia e il modo di rapportarsi con i tifosi stanno facendo parlare di sé. Il Milan si gode un attaccante che, oltre a segnare, sa anche farsi voler bene.

In poche settimane, Niclas Füllkrug ha già conquistato i tifosi del Milan grazie alle sue prestazioni in campo e alla sua simpatia e disponibilità fuori dal rettangolo verde. Abbiamo messo alla prova il tedesco con alcune domande sulla sua carriera: quante ne avrà sapute?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal record di gol ai tedeschi del Milan: quante ne sa Füllkrug... su Füllkrug Approfondimenti su Füllkrug Milan Milan col tridente? Fullkrug: “In alcuni momenti sì. Allegri sa adattarsi ai giocatori per vincere” Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Fullkrug si rompe un dito del piede, il Milan blocca la cessione di Nkunku: quante partite salta Il Milan ha annunciato che Fullkrug si è infortunato a un dito del piede, interrompendo temporaneamente la sua attività. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Füllkrug Milan Argomenti discussi: Record e statistiche della fase a gironi/fase campionato di Champions League; Un Campionato a tutto gas: record di gol e scossoni in classifica; Gol da record: segna dopo 18 secondi dall'ingresso in campo; Piacentini a caccia del record: chi è stato il miglior bomber negli ultimi 10 anni?. Yildiz ad un passo dal suo record personale di golKenan Yildiz continua a bruciare tappe con la maglia della Juventus e si avvicina a un nuovo primato personale in Serie A. L’attaccante turco ha già messo a segno sette reti in ... tuttojuve.com Cristiano Ronaldo forza 960: il portoghese a 40 reti dal record dei 1000Un record sempre più vicino. Cristiano Ronaldo continua a inseguire ossessivamente il traguardo dei 1.000 gol in carriera e lo ha fatto ancora una volta risultando ... milannews.it #Milan, imbattibilità da record: nessuno come i rossoneri in Europa #SerieA #SempreMilan x.com Il Milan allunga la sua striscia di risultati utili consecutivi a quota 21, stabilendo un nuovo record in Europa. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.