Dopo le tappe di Napoli nel 2023, Roma nel 2024 e Brescia nel 2025, il 9 e 10 marzo 2026 arrivano a Lodi i nuovi appuntamenti di Cerchi Anti Violenza, il progetto - sviluppato grazie alla collaborazione tra The Circle Italia Onlus e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato -, che ha portato alla firma di un protocollo d’intesa, avviato nel 2022 e confermato fino al 2026, che prevede momenti di formazione nelle scuole, workshop per operatori del settore e attività informative e di sensibilizzazione per i cittadini. La nuova tappa nella città lombarda è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Questura di Lodi.,... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Cerchi anti violenza", a Lodi la tappa 2026 del progetto a favore delle donne

La generosità delle ’uncinettine’ a favore del centro anti violenzaIl gruppo delle uncinettine di San Prospero che hanno realizzato quest’anno l’albero di Natale con mattonelle di lana più alto d’Italia (14 metri...

Ddl violenza sulle donne. La protesta delle donne PdLa ‘Conferenza delle donne democratiche’ del circondario imolese aderisce alla manifestazione in programma domenica alle 15 a Bologna nell’ambito...