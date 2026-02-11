Oculus-Spei il docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco in anteprima al Filangieri

La proiezione del docufilm di Annalaura di Luggo su Papa Francesco si terrà il 5 febbraio alle 20 al Filangieri, in anteprima nazionale. L’evento rientra nelle celebrazioni per il venticinquesimo centenario di Napoli, organizzate dal Comitato Neapolis 2500, un’iniziativa congiunta dei ministeri degli Esteri e della Cultura. La serata promette di attirare molti appassionati e curiosi, pronti a scoprire il ritratto del Papa attraverso il cinema.

Nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato nazionale Neapolis 2500 – istituito congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della cultura – il 5 febbraio alle ore 20.00, al Cinema Filangieri, è stato presentato Oculus-Spei, documentario cortometraggio dedicato a Papa Francesco, scritto e diretto dall’artista Annalaura di Luggo e realizzato con il patrocinio morale del Giubileo 2025. Alla proiezione hanno partecipato circa 300 persone. Nel corso della serata è stato illustrato anche il catalogo della mostra ospitata al Museo del Tesoro di San Gennaro, dove l’installazione multimediale Oculus-Spei sarà visibile fino al 28 febbraio, su iniziativa di Carlo Sersale e della Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, nell’ambito degli eventi di Neapolis 2500, con il supporto del Maeci e di Luca de Magistris, private banker Fideuram.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Oculus Spei

Domani sera al Filangieri si tiene l’anteprima di Oculus-Spei, il nuovo docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco.

Il cinema napoletano si prepara a una serata speciale il 5 febbraio al Filangieri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Oculus Spei

Argomenti discussi: Domani al Filangieri l'anteprima di Oculus-Spei, il docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco; ‘Oculus-Spei’ di Annalaura di Luggo a Napoli; Oculus-Spei, il docufilm di Annalaura di Luggo su Papa Francesco in anteprima al Filangieri; ‘Tua madre’ all’Azzurro Scipioni.

Domani al Filangieri l’anteprima di Oculus-Spei, il docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa FrancescoNell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 – istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e d ... ildenaro.it

Oculus Spei: il documentario premiato negli UsaQuattro porte virtuali invitano i visitatori a entrare in dialogo con persone con disabilità provenienti da diverse parti del mondo: Samantha dall’Asia, Martina dall’Europa, Serigne dall’Africa e ... rainews.it

MattinaLive. . Oltre lo sguardo: "Oculus-Spei" tra arte, luce e spiritualità. A Mattina Live un viaggio visivo con l'artista e regista Annalaura Di Luggo. Il suo documentario "Oculus-Spei", presentato al Cinema Filangieri per i 2500 anni di Napoli e il Giubileo, non è - facebook.com facebook