Frosinone al Dream Cinema Il documentario Oculus-Spei di Annalaura di Luggo

Giovedì 9 aprile alle 19, presso il Dream Cinema di Frosinone, sarà presentato il cortometraggio documentario intitolato

Giovedì 9 Aprile, alle ore 19, presso il Dream Cinema di Frosinone sarà presentato Oculus-Spei, il documentario cortometraggio dedicato a Papa Francesco, scritto e diretto dall’artista Annalaura di Luggo e realizzato con il patrocinio morale del Giubileo 2025 e con il supporto del MAECI e di Luca. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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