Milano da oggi puoi arrivare a Londra in treno | il nuovo collegamento che costa meno di un volo

Da funweek.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è possibile viaggiare in treno da Milano a Londra grazie a un nuovo collegamento che offre un’alternativa ai voli, con un costo inferiore. Il servizio collega direttamente le due città, facilitando i spostamenti tra il centro economico italiano e la capitale britannica. La tratta rappresenta un’opzione di viaggio più accessibile e comoda per chi si sposta tra le due metropoli.

Milano e Londra più vicine: nuovo treno diretto, alternativa all’aereo tra comfort, sostenibilità e prezzi più bassi. Milano e Londra non sono mai state così vicine: da oggi la capitale britannica può essere raggiunta in treno con un nuovo collegamento destinato a cambiare le abitudini di viaggio tra il centro economico d’Italia e la Capitale del Regno Unito. Un’alternativa all’aereo pensata per chi è alla ricerca di comodità, sostenibilità e costi più accessibili, senza rinunciare alla velocità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto nasce da due iniziative parallele che puntano a collegare direttamente Milano e Londra con un treno ad alta velocità. 🔗 Leggi su Funweek.it

