Milano da oggi puoi arrivare a Londra in treno | il nuovo collegamento che costa meno di un volo

Da oggi è possibile viaggiare in treno da Milano a Londra grazie a un nuovo collegamento che offre un’alternativa ai voli, con un costo inferiore. Il servizio collega direttamente le due città, facilitando i spostamenti tra il centro economico italiano e la capitale britannica. La tratta rappresenta un’opzione di viaggio più accessibile e comoda per chi si sposta tra le due metropoli.

Milano e Londra più vicine: nuovo treno diretto, alternativa all’aereo tra comfort, sostenibilità e prezzi più bassi. Milano e Londra non sono mai state così vicine: da oggi la capitale britannica può essere raggiunta in treno con un nuovo collegamento destinato a cambiare le abitudini di viaggio tra il centro economico d’Italia e la Capitale del Regno Unito. Un’alternativa all’aereo pensata per chi è alla ricerca di comodità, sostenibilità e costi più accessibili, senza rinunciare alla velocità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto nasce da due iniziative parallele che puntano a collegare direttamente Milano e Londra con un treno ad alta velocità. 🔗 Leggi su Funweek.it

Il nuovo treno Railjet OBB che collega Italia e Austria, da dove parte e quanto costaDal 14 dicembre è attivo un nuovo treno che rende più vicine che mai Italia e Austria.

Leggi anche: Da Bergamo decolla un nuovo collegamento: destinazione Kuwait City. Primo volo il 20 maggio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano, da oggi puoi arrivare a Londra...

Discussioni sull' argomento Da oggi puoi fare Milano-Londra in treno, e costa pure poco; Weekend a Milano: dal 27 febbraio al 1 marzo; FONDO PENSIONE GRUPPO ISP: DA OGGI PUOI ISCRIVERE I TUOI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DA #PEOPLE; Uno dei giovani chef più promettenti di Milano lo puoi trovare in profonda periferia.

Olimpiadi Milano Cortina dove vederle in tv?/ Programmazione gare in streaming video (oggi 7 febbraio 2026)Olimpiadi 2026 Milano Cortina in tv: la programmazione delle gare in televisione e in streaming video (oggi sabato 7 febbraio) Da oggi sabato 7 febbraio potrete buttare il telecomando (o quasi): se ... ilsussidiario.net

Pietro M., il tranviere di 60 anni indagato dalla Procura di Milano, avrebbe ''omesso di regolare adeguatamente la velocità del mezzo mentre si trovava in prossimità di una fermata e dell'intersezione stradale fra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto''. Inoltre, - facebook.com facebook

Dentro (dentro!) la stazione di Milano Porta Garibaldi c’è una sala scommesse. Immagino sia per puntare sui ritardi (ovviamente 25’ in partenza, treno sporco da far schifo, eccetera). x.com