Giancarlo Orsini e i Megatrend del nuovo ciclo storico dalle Olimpiadi alla rivoluzione esponenziale che ridisegna l' economia

Giancarlo Orsini analizza i Megatrend del nuovo ciclo storico, evidenziando come eventi come le Olimpiadi e la rivoluzione digitale stiano trasformando profondamente l’economia. La ripresa degli sportivi italiani, come Federica Brignone che torna a vincere dopo un grave infortunio, dimostra l’impatto di questi grandi cambiamenti. Orsini sottolinea che le innovazioni tecnologiche accelerano la crescita e modificano le dinamiche sociali, influenzando anche il mondo dello sport e dell’intrattenimento.

Milano-Cortina consegna allo sport italiano immagini che vanno oltre la cronaca. Federica Brignone torna sulla neve dopo una frattura devastante e conquista due ori olimpici nello stesso fine settimana. Flora Tabanelli, diciotto anni, crociato lesionato a pochi mesi dai Giochi, sceglie una strada alternativa, gareggia con un tutore in titanio e sale sul podio in una disciplina mai premiata prima dall’Italia. Dietro quelle medaglie c’è sicuramente grande talento, ma c’è anche un ecosistema che va dalla chirurgia robotica alla riabilitazione avanzata, passando per biomeccanica, analisi dei dati, e dispositivi innovativi progettati per ridurre tempi e margini d’errore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Intelligenza artificiale e fiducia nel progresso, la visione di Giancarlo Orsini tra innovazione, etica e futuroL’intelligenza artificiale sta trasformando diversi aspetti della vita quotidiana, sollevando questioni di etica e fiducia nel progresso.

Dalle Olimpiadi al carnevale storico. Misericordia di Gambassi in campoLa Misericordia di Gambassi ha partecipato sia alle Olimpiadi di Milano e Cortina, offrendo servizi di sicurezza e assistenza, sia al carnevale storico di San Gimignano, che quest’anno festeggia il centenario.

