A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea smetterà di essere valida come documento di riconoscimento e per i viaggi all’estero, anche se ancora in corso di validità. Questa data segna la fine dell’utilizzo del documento tradizionale, spingendo molti a considerare la sostituzione con la versione elettronica. La decisione interessa tutti i cittadini e coinvolge anche le procedure amministrative legate all’identità personale.

Dal 3 agosto 2026 la storica carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento, né per viaggiare all’estero, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. La novità riguarda tutti i cittadini ancora in possesso del vecchio formato, che dovranno necessariamente sostituirlo con la Carta d’identità elettronica (Cie). La misura nasce dall’applicazione del regolamento europeo 1157 del 2019, che ha introdotto standard di sicurezza più elevati per i documenti d’identità dei Paesi membri. Il documento cartaceo, infatti, non rispetta più i requisiti richiesti, soprattutto in termini di protezione contro la contraffazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: scatta la corsa alla Cie

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