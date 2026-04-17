Carta d' identità cartacea da agosto 2026 non sarà più valida anche se non scaduta | ecco come richiedere la CIE

Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida, anche se il documento non sarà scaduto. La data segna la fine dell’utilizzo del formato tradizionale e l’obbligo di ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per richiederla, bisogna seguire le procedure stabilite dalle autorità competenti, che prevedono la presentazione di determinati documenti e l’uso di apposite modalità di prenotazione.

Il conto alla rovescia per l'addio alla carta d’identità cartacea è iniziato. A partire dal 3 agosto 2026, infatti, il vecchio documento tradizionale cesserà di avere valore legale: non potrà più essere utilizzato né come strumento di riconoscimento né come documento valido per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Cambio è obbligatorio La rivoluzione digitale non è solo una scelta di semplificazione, ma un obbligo di sicurezza. Il Regolamento Europeo 1157 del 2019 ha stabilito nuovi standard minimi di sicurezza per i documenti d’identità dei cittadini dell’Unione. Il formato cartaceo, essendo facilmente falsificabile, non soddisfa questi requisiti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida (anche se non scaduta): ecco come richiedere la CIE Notizie correlate Leggi anche: Carta d'identità cartacea, da agosto non sarà più valida (anche se non scaduta): ecco come richiedere la CIE Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotareScatta la corsa per fare la carta d’identità elettronica prima dello stop a quella cartacea. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carta identità cartacea: addio definitivo nel 2026, ecco cosa fare ora; Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune; Comune di Napoli: Piano straordinario per la dismissione delle carte d’identità cartacee; Carta d’Identità Elettronica (CIE): ogni mercoledì mattina uno sportello per chi ha ancora la carta d’identità cartacea. Addio alla Carta d’Identità di carta: fissata la data di dismissioneQuel pezzo di carta che ci accompagna da anni si prepara a salutarci definitivamente. Il passaggio alla versione elettronica ad agosto richiede però un pizzico di organizzazione e i giusti tempi ... iodonna.it Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valideA decorrere dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità. Tale scadenza è da considerarsi tassativa e ... napolivillage.com Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida - facebook.com facebook Sulla carta il titolo potrebbe valere molto di più, ma in Borsa è una scommessa, legata alla capacità del gruppo di rimettere ordine nei conti e tornare a crescere. x.com