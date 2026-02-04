Il principe felice di Oscar Wilde in scena al San Leonardo di Viterbo

Questa sera al teatro San Leonardo di Viterbo va in scena “Il principe felice”. Lo spettacolo, pensato per i bambini, interessa anche gli adulti. È un racconto poetico tratto da Oscar Wilde, che invita a riflettere sulla generosità e la compassione. La rappresentazione inizia alle 17,30 e porta sul palcoscenico una storia che emoziona tutti.

Al teatro San Leonardo di Viterbo, sabato 7 febbraio alle 17,30, va in scena “Il principe felice”. Lo spettacolo poetico e delicato, pensato per i più piccoli, ma capace di emozionare anche gli adulti è ispirato al celebre racconto di Oscar Wilde. Al centro della storia c'è un principe che non.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su San Leonardo Teatro, "Wilde Oscar Wilde" in scena al Genovesi di Salerno Lo spettacolo di Peter Pan in scena al Teatro San Leonardo di Viterbo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Leonardo Argomenti discussi: Il Principe Felice dal racconto The Happy Prince di Oscar Wilde in scena al Teatro San Leonardo di Viterbo; Il Principe Alberto di Monaco: Felice di essere oggi a Ceva, nel segno della storia che ci unisce; Il calore di Ceva per il Principe Alberto II di Monaco: Felice di rafforzare il legame che ci unisce (GUARDA LE FOTO); Incontro con il prof. Giulio Guarini. Al Teatro San Leonardo Il Principe Felice dal racconto di Oscar WildeIl Principe Felice dal racconto The Happy Prince di Oscar Wilde sabato 7 febbraio 2026, ore 17:30 Teatro San Leonardo, Viterbo. Una favola senza tempo che torna a parlare al presente. newtuscia.it Oggilagente Oggi la gente conosce il prezzo di tutto tuttoeilvalore eil valore di niente. Oscar Wilde, "Il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.