Malattie professionali | i dati sono in calo ma non c' è da stare traquilli

Nonostante una lieve diminuzione dei casi di malattie professionali nella provincia di Latina, la situazione richiede attenzione. I dati in calo non devono far sottovalutare l'importanza di tutelare la salute dei lavoratori e mantenere elevati gli standard di prevenzione e sicurezza sul lavoro. È fondamentale continuare a monitorare e intervenire per garantire ambienti di lavoro più sicuri e salubri.

Una lieve flessione delle malattie professionali in provincia di Latina non deve far pensare che vada tutto bene. Sono stati 974 i casi nei primi undici mesi del 2025, erano state 1001 quelle rilevate nello stesso periodo del 2024. I numeri che la Uil di Latina ha elaborato su fonte Inail fanno.

