Dai pronto soccorso all’intelligenza artificiale | i 30 anni di Humanitas

L’Irccs Istituto Clinico Humanitas ha celebrato i suoi primi trent’anni di attività, un percorso che ha visto l’istituto impegnato nel settore sanitario e della ricerca in Italia. Negli ultimi decenni, l’organizzazione ha ampliato le sue strutture e le specializzazioni, passando dall’assistenza in pronto soccorso all’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. Attualmente, l’ente può contare su nove strutture dedicate, che continuano a innovare nel campo medico.

L’Irccs Istituto Clinico Humanitas festeggia trent’anni al servizio dell’Italia e oggi è una comunità quanto mai in salute, che può contare su 9.400 professionisti e 12 ospedali tra Lombardia, Piemonte e Sicilia. “In questi anni negli ospedali Humanitas è stato curato circa il 10% della popolazione italiana”, fanno sapere dal Gruppo. Ogni anno 150mila persone accedono ai quattro pronto soccorso di Rozzano, Bergamo, Torino Castellanza, mentre circa 1.100 bambini vengono partoriti nel punto Nascita di Milano. “Sono numeri che raccontano solo in parte l’energia di una comunità di professionisti unita dall’obiettivo di portare le migliori cure ai pazienti”, commenta il presidente del Gruppo Gianfelice Rocca.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dai pronto soccorso all’intelligenza artificiale: i 30 anni di Humanitas Notizie correlate Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Intelligenza artificiale e armi autonome: il Pentagono pronto a imporre la legge di guerraIl segretario alla Guerra Pete Hegseth minaccia l’interruzione dei contratti governativi senza acceso totale al software IA.