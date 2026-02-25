Da qualche settimana è in corso un duro scontro tra il Pentagono e Anthropic, una delle più importanti aziende americane di intelligenza artificiale, il cui prodotto di punta è il software IA Claude. Se l’accoppiamento tra intelligenza artificiale e utilizzo militare non suona certo nuovo, il motivo dello scontro tra il Dipartimento della Guerra americano e l’azienda californiana esemplifica perfettamente i timori dell’accoppiamento tra questi due campi, inesorabilmente sempre più interconnessi. I legami tra Anthropic e Pentagono. L’azienda di IA, fondata e diretta dall’imprenditore americano di ascendenza italiana Dario Amodei, ha firmato nel luglio dello scorso anno un contratto da 200 milioni con il Pentagono. Grazie a esso, Anthropic ha messo a disposizione il proprio modello Claude sulle reti classificate del Dipartimento della Guerra per lo svolgimento di operazioni di intelligence e pianificazione missioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Intelligenza artificiale e armi autonome: il Pentagono pronto a imporre la legge di guerra

Leggi anche:

Sull’intelligenza artificiale il Pentagono accelera e cambia metodo

USA, l’Intelligenza Artificiale entra nel Pentagono: nasce la dottrina militare “AI-First”

Temi più discussi: Armi Letali Autonome, perché la guerra delegata ai robot non è una buona notizia per il genere umano; Armi autonome al Pentagono, la ribellione di Anthropic: Mettono a rischio l’umanità; Musk con SpaceX e xAI punta alla gara del Pentagono per i droni militari; Amodei contro Trump: lo scontro sul futuro dell’AI etica.

Intelligenza artificiale e armi autonome: il Pentagono pronto a imporre la legge di guerraIl segretario alla Guerra Pete Hegseth minaccia l'interruzione dei contratti governativi senza acceso totale al software IA. L'azienda di Dario Amodei mantiene le sue linee rosse, entro venerdì la d ... panorama.it

L'ultimatum del Pentagono ad Anthropic: «Sbloccate tutte le funzioni di Claude oppure espropriamo l'intelligenza artificiale»La disputa fra il Pete Hegseth, a capo del dipartimento della Guerra Usa, e Dario Amodei, ceo dell'azienda tech. Il timore dell'azienda è che il modello venga usato per sorvegliare gli americani o per ... corriere.it

L'intelligenza artificiale entra in #hotel: le opportunità per il settore del #turismo varesino - facebook.com facebook

#Sanremo 2026, l'intelligenza artificiale è un'opportunità creativa o è più un rischio per autori e interpreti L'analisi di Enzo Mazza, CEO della Federazione Industria Musicale Italiana ( @FIMI_IT), che sottolinea due elementi fondamentali: "La trasparenza nel tr x.com