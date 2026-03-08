Curling Italia sconfitta dagli USA alle Paralimpiadi | terzo ko per gli azzurri

Gli atleti italiani nel torneo di curling alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno subito una sconfitta contro gli Stati Uniti con il punteggio di 10-1. Questa è la terza partita consecutiva persa dagli azzurri nel torneo, disputato sulla pista di ghiaccio della Perla delle Dolomiti. La competizione prosegue con le altre squadre che continuano a sfidarsi sul ghiaccio.

L’Italia ha perso contro gli USA per 10-1 nel torneo di curling che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ed è così incappata nella terza sconfitta in altrettante partite disputate sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Dopo le battute d’arresto di misura contro la Cina (5-3) e il Canada (9-8), il ko contro gli statunitensi è stato più impattante in termini di punteggio. Il quartetto tricolore resta all’ultimo posto nella classifica del round robin aperto a dieci squadre e sarà chiamato a invertire la rotta se vorrà concretamente battagliare per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate della fase a girone unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

