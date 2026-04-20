Al termine della partita, l’allenatore della Carrarese ha commentato la prestazione del Pescara, sottolineando come siano stati loro a creare le maggiori difficoltà negli ultimi due mesi nel campo di Carrara. Ha aggiunto che la squadra avversaria si è dimostrata molto forte, riconoscendo la loro capacità di mettere in difficoltà la propria formazione durante l’incontro. Le sue parole sono state rivolte soprattutto alla prestazione complessiva degli avversari.

"Il Pescara è la squadra che qui a Carrara ci ha messo più in difficoltà negli ultimi due mesi". A fine gara Antonio Calabro (nella foto), tecnico della Carrarese, ha reso merito ai suoi rivali. "Il Pescara è una squadra forte, molto forte. Valutando quelle che erano le difficoltà tattiche, fisiche e tecniche credo che sia uscito un risultato giusto ed a fine partita ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. E’ logico che a seconda degli episodi poteva anche finire con un risultato pieno per una delle due squadre. Questo punto per noi assume un grande valore perché innanzitutto consolida la salvezza della Carrarese con largo anticipo e questo è un risultato che non va dato per scontato vedendo chi abbiamo dietro".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dagli spogliatoi Calabro. "Squadra tosta che ci ha messo in difficoltà»

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