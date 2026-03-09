Dagli spogliatoi, Antonio Calabro commenta con amarezza la sconfitta contro il Palermo, definendola immeritata e difficile da accettare. Il tecnico sottolinea quanto questa perdita abbia pesato, evidenziando il dolore provato dopo la partita. La squadra ha cercato di reagire, ma il risultato finale è rimasto un colpo duro da digerire.

"E’ un risultato che fa male, malissimo". Antonio Calabro non riesce a darsi pace dopo la sconfitta, immeritata, contro il Palermo. "Questi risultati ci stanno facendo soffrire tantissimo, sentiamo proprio un dolore dentro che ci attanaglia dopo prestazioni del genere. Questo dolore, però, ci farà ancora di più festeggiare quando arriverà il momento della salvezza. Col Palermo la prestazione è stata eccezionale, gagliarda. Bisogna sempre vedere il coefficiente di difficoltà che si ha di fronte. Cosa volete che dica ai ragazzi? Dal primo minuto hanno messo in difficoltà il Palermo. Sono inorgoglito da prestazioni del genere come anche quella col Catanzaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dagli spogliatoi Calabro. "Perdere in questo modo fa davvero male»

