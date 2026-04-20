Dagli ex Mercati Generali agli studentati di lusso | i fondi immobiliari esteri stanno ridisegnando Roma
Negli ultimi tempi, diversi fondi immobiliari stranieri hanno iniziato a investire nel centro di Roma, acquistando ex Mercati Generali e spazi destinati a studenti in zone di pregio. Questi investimenti sono resi possibili da condizioni economiche favorevoli e da alcune agevolazioni pubbliche, che hanno facilitato l’ingresso di capitali esteri nel mercato immobiliare della capitale. La presenza di questi fondi sta modificando il panorama urbano e commerciale della città.
Fondi immobiliari internazionali stanno sempre più mettendo piede a Roma, grazie a congiunture economiche e facilitazioni pubbliche. Così investimenti miliardari e nuovi modelli abitativi ridisegnano quartieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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