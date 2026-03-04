Un progetto di uno studentato di lusso sta sorgendo negli ex mercati generali di Roma, con circa 2.000 stanze che raggiungono i mille euro al mese. La struttura prevede anche un enorme parcheggio interrato, più di 2.000 posti, oltre a spazi come biblioteca, mediateca, sale per eventi, aree coworking, strutture sportive e un centro benessere urbano. I residenti locali si oppongono e chiedono al Comune di revocare la convenzione.

Il Comune di Roma ha infatti firmato, a novembre del 2025, una nuova convenzione insieme ad una cordata di aziende, guidata dalla Lamaro Appalti del costruttore Claudio Toti (titolari della precedente concessione del 2006) e la multinazionale immobiliare statunitense Hines, che finanzierà l’operazione con 381 milioni di euro. Un progetto che non piace ai residenti, che alla fine dello scorso anno si sono uniti in un comitato, il Comitato civico per la tutela dell’area degli ex mercati generali, per dire no alla speculazione edilizia. “Il progetto prevede il restauro degli edifici storici (i padiglioni dell’ex mercato) più sette nuove costruzioni – spiega Lorenzo Di Stefano, architetto e membro del Comitato – il 60% sarà occupato dallo studentato di lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Studentato di lusso (con stanze da mille euro al mese) agli ex mercati generali di Roma, il no dei residenti: “Il Comune revochi la convenzione”

Le ruspe agli ex Mercati generali scatenano la protesta: blitz e volantini contro lo "studentato per ricchi"Ancora proteste contro il progetto di riqualificazione degli ex mercati generali di Ostiense.

Roma: al via tavoli di dialogo con il territorio su futuro Ex Mercati GeneraliRoma Capitale ha dato il via ai tavoli tematici di dialogo e ascolto con il territorio riguardo al futuro degli Ex Mercati Generali.

Contenuti e approfondimenti su Studentato di

Temi più discussi: Roma, corteo contro lo studentato di lusso; Proteste a Roma contro lo studentato di lusso nell'area degli ex mercati generali; Garbatella: migliaia in piazza contro lo studentato di lusso agli ex Mercati Generali; Ex Mercati generali, in strada per contestare la rigenerazione: È solo una speculazione.

Ex Mercati generali, in strada per contestare la rigenerazione: È solo una speculazioneAlla Garbatella si sono dati appuntamenti i comitati che contestano la convenzione firmata dal Comune per riqualificare gli ex Mercati. romatoday.it

Firenze, gli studentati di lusso sono diventati 12: 990 euro al mese per una stanza singolaGrigi, bianchi e neri. Due «cubi» di cemento nati al posto della vecchia Agenzia delle Entrate e diventati uno studentato. Siamo a Firenze Nova, vicino alla Stazione di Rifredi, dove è tutto pronto ... corrierefiorentino.corriere.it

Il sindaco di #nichelino ha visitato il cantiere del nuovo studentato all'interno di uno dei poderi della Palazzina di Caccia di #stupinigi facebook

Oggi iniziano le Olimpiadi di Milano-Cortina, e ci sarebbe moltissimo da dire. Per capire di cosa si sta parlando, basta guardare alla truffa del Villaggio Olimpico. Finiti i Giochi, diventerà “il più grande studentato d’Italia.” Già, peccato che un posto letto costerà i x.com