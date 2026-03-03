Gli Ufo in Umbria | 50 avvistamenti dal 1954 a oggi La mappa | spiegazioni bufale e 5 misteri

In Umbria, dal 1954 a oggi, sono stati registrati circa 50 avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Questa serie di segnalazioni ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi, che cercano di analizzare i fenomeni senza tralasciare eventuali spiegazioni o bufale. La mappa degli avvistamenti mostra diversi luoghi e momenti, portando alla luce alcuni misteri ancora irrisolti.

Ecco quali sono le aree della nostra regione con più segnalazioni. Le immagini dei casi celebri e quelli irrisolti, l'ultimo è del 2022 Il "mondo" Ufo (o Uap, cioè fenomeni aerei non identificati), anche in Umbria, come nel resto del mondo, ha il suo pubblico e i suoi "ricercatori della verità". Nella nostra regione, in particolare nel Ternano, negli ultimi 20 anni si sono svolti tre, tra convegni e assemblee, relativi ai Centri di osservazione sugli Ufo.