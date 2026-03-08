?Luci nel cielo e fascicoli aperti la storia degli avvistamenti ufo a Viterbo

Da quasi un centinaio di anni, il cielo sopra la provincia di Viterbo è stato teatro di numerosi avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Nei report si trovano fotografie di luci insolite e descrizioni di velivoli che si muovono con traiettorie atipiche, attirando l’attenzione di appassionati e studiosi. Molti di questi episodi sono stati documentati in fascicoli e registrazioni raccolte nel tempo.

Il cielo sopra la provincia di Viterbo nasconde storie che da quasi un secolo accendono la curiosità di esperti e cittadini, tra luci notturne inspiegabili e velivoli dalle traiettorie insolite. Sono racconti monitorati con attenzione da centri di ricerca e autorità, che nel tempo hanno trasformato semplici segnalazioni in dossier documentati. Analizzare questi episodi permette di tracciare una mappa precisa di quanto accaduto sul territorio, distinguendo tra ciò che trova una spiegazione scientifica e ciò che rimane ufficialmente un mistero. Il conteggio complessivo degli avvistamenti nella provincia di Viterbo ha raggiunto oggi la quota di circa 400 casi ufficialmente archiviati.