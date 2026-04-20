da oggi le aziende statunitensi possono chiedere il rimborso dei dazi al governo

Da oggi le aziende statunitensi hanno la possibilità di richiedere il rimborso dei dazi doganali al governo, seguendo una decisione della Corte Suprema. Questa misura riguarda merci per un valore complessivo di almeno 166 miliardi di dollari. La decisione giuridica ha aperto la strada a richieste di rimborso per le aziende che si trovano in questa situazione. La procedura si applica alle importazioni soggette ai dazi imposti negli ultimi anni.

Dopo l'annullamento da parte della Corte Suprema: valgono almeno 166 miliardi di dollari, ma la procedura online è complicata e incerta Da lunedì 20 aprile le aziende statunitensi possono chiedere al governo il rimborso dei dazi imposti dal presidente Donald Trump un anno fa e dichiarati illegittimi a febbraio dalla Corte Suprema. Possono farlo tramite un portale apposito, chiamato “Consolidated Administration and Processing of Entries” (CAPE, più in breve). Secondo i calcoli della dogana statunitense il governo deve restituire nel complesso 166 miliardi di dollari, più gli interessi, a 330mila aziende per 53 milioni di spedizioni. È un lavoro mastodontico che solo in parte sarà processato dal portale, perché alla fine le richieste devono essere approvate dagli uffici doganali.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Supreme Court leaves no clear way for consumers to get tariff refunds

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