Trump dovrà rimborsare i dazi alle aziende statunitensi?

Trump dovrà restituire i dazi alle aziende statunitensi, una decisione che potrebbe costare diversi miliardi di dollari allo Stato. La questione nasce dalla disputa sui dazi commerciali imposti durante il suo mandato, che ora devono essere rimborsati alle imprese colpite. Le compagnie hanno già iniziato a chiedere indennizzi, mentre i funzionari valutano come procedere. La vicenda si fa più intricata con l’avvicinarsi delle decisioni ufficiali.

La sentenza con cui la Corte Suprema statunitense ha giudicato illegali i dazi commerciali imposti da Donald Trump a mezzo mondo sta spingendo molte aziende statunitensi a chiedersi se il governo degli Stati Uniti le risarcirà per i soldi spesi negli ultimi mesi proprio per coprire i costi aggiuntivi resi necessari dai dazi. Nelle prossime settimane sarà verosimilmente una questione centrale nel dibattito politico statunitense. I dazi sono un’imposta che viene pagata dalle aziende statunitensi per importare merce dall’estero. Sono uno strumento che il governo utilizza per scoraggiare le aziende del proprio paese a importare prodotti dall’estero, che siano materie prime o prodotti finiti.🔗 Leggi su Ilpost.it

Dazi: ecco quanto rischiano di dover rimborsare gli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema contro TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di eliminare i dazi imposti dal governo di Donald Trump sulle importazioni, causando un colpo pesante alla sua amministrazione.

Banca di Imola vicino alle aziende: "Incertezze e dazi ma le imprese sono flessibili"La Banca di Imola chiude il primo semestre con un bilancio positivo e conferma il suo impegno nel territorio.

Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

