Da Napoli a Roma, si svolge una conferenza nazionale dedicata all’antifrode. L’evento, che si tiene nei giorni 21 e 22 aprile, nasce dagli uffici della Direzione campana ed è stata organizzata per affrontare questioni legate alla prevenzione e alla lotta contro le frodi. La partecipazione coinvolge rappresentanti di diverse istituzioni e agenzie, con l’obiettivo di condividere strategie e strumenti a livello nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nata negli uffici della Direzione campana, l’ idea di una conferenza Nazionale Antifrode diventa realtà nella capitale, nei giorni 21 e 22 aprile. Fortemente richiesta e voluta dal Direttore degli Uffici di Napoli Roberto Alesse, su proposta del Direttore centrale Antifrode, Sergio Gallo, la Conferenza Nazionale sarà un momento di confronto e condivisione tra chi opera ogni giorno sul campo e chi definisce strategie e priorità dell’Agenzia. L’evento nasce nel contesto della creazione della Rete Nazionale Antifrode, e vede riuniti i vertici istituzionali, le strutture centrali, gli uffici territoriali, i laboratori,le funzioni investigative, analitiche e di intelligence, insieme ai partner nazionali e sovranazionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Napoli a Roma, l’ Antifrode come tema nazionale

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