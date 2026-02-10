Napoli tornano all’Alberghiero Ferraioli gli esperti del controllo antifrode

Questa mattina all’Istituto Ferraioli di Napoli sono tornati gli esperti del controllo antifrode. Sono arrivati per verificare la sicurezza e la qualità dei prodotti che vengono preparati e serviti nelle scuole. L’obiettivo è assicurare che tutto sia in regola e rispettoso delle norme. La presenza di questi professionisti è una garanzia per studenti e insegnanti, che vogliono consumare pasti sani e sicuri.

Tornano all' Istituto alberghiero di Napoli "A. Esposito Ferraioli" i protagonisti del sistema di controllo e tutela della filiera alimentare. Secondo appuntamento, dunque, per gli studenti delle classi quinte del progetto "Medeaterranea – Sicurezza alimentare", dedicato ai temi della legalità, della prevenzione e del contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. L'iniziativa, si è svolta presso la sede succursale dell'istituto di via Gorizia, coinvolgendo gli studenti dei percorsi di enogastronomia in un confronto diretto con le istituzioni preposte ai controlli. A dialogare con i ragazzi Massimiliano Quintiliani, presidente del Centro di Alta Formazione "Medeaterranea", il Tenente Colonnello Alessandro Cisternino, comandante del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Napoli, Massimiliano Augliese, maresciallo maggiore del NAS di Napoli, e Michele Casale, dirigente del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'azienda sanitaria napoletana Napoli 1 Centro.

