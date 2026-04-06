Prima del calcio d'inizio tra Napoli e Milan, Alessandro Buongiorno ha parlato del suo stato d'animo, sottolineando il senso di tristezza provato dopo il Mondiale e come ora si stia concentrando sulla partita, che rappresenta un momento importante per la classifica. Le sue parole sono state un richiamo alle emozioni vissute e alla determinazione di affrontare la sfida.

Alessandro Buongiorno affronta il Milan con la consapevolezza del peso emotivo post-Mondiale: la tristezza iniziale ha ceduto il passo alla concentrazione sulla sfida decisiva per il secondo posto in classifica. Buongiorno: la delusione mondiale e l’obiettivo di oggi. Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita, affrontando direttamente la questione che ancora condiziona l’ambiente dopo l’esclusione dalla competizione internazionale. “Mondiale? Appena rientrati c’era molta tristezza ma dovevamo concentrarci sulla partita di oggi che era fondamentale quindi ci siamo preparati al meglio”, ha dichiarato Buongiorno. La sua analisi non si ferma al passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Buongiorno torna sul tema Nazionale: le parole nel prepartita

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