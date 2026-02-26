Frequentata da persone pericolose e pregiudicate sala scommesse chiusa dal questore

Da oggi, la sala scommesse e le slot di Campo di Marte sono state chiuse per trenta giorni. La decisione è arrivata dopo vari controlli che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali e comportamenti sospetti nel locale. La misura si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza nei confronti di attività considerate a rischio. La chiusura resterà in vigore fino alla scadenza del periodo stabilito.

La sala scommesse e vlt di Campo di Marte è chiusa da oggi e per i prossimi trenta giorni. A deciderlo è stato il questore di Arezzo in seguito a diversi controlli avvenuti nel locale che hanno fatto scattare la fattispecie prevista dall'articolo 100 del Tulps, il testo univo delle leggi di.