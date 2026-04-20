Da Genova e Lecce fino a Foggia e al pugno a Manitta | quando il calcio è vittima degli ultras Sei storie

Le violenze nel calcio hanno coinvolto diverse città italiane, portando a episodi che vanno dalla paura tra i giocatori alle aggressioni fisiche. In alcune occasioni, gli atleti hanno simulato infortuni per evitare di affrontare gli ultrà, mentre in altri casi sono stati colpiti da gruppi di supporter durante le partite o dopo gli incontri. Questi fatti sono stati documentati attraverso varie testimonianze e incidenti riportati negli ultimi mesi.

La follia ultras al termine del derby di Serie C tra Monopoli e Foggia è soltanto l’ultimo atto violento del nostro calcio. I tifosi ospiti, con il volto coperto dai passamontagna, hanno invaso il campo per aggredire i loro giocatori ormai a un passo dalla retrocessione tra i dilettanti. Gesti intimidatori, minacce e non solo: ecco alcuni degli episodi più gravi accaduti in Italia negli ultimi anni. Lo scorso 1° febbraio, durante Cremonese-Inter, un petardo lanciato da un tifoso interista ha colpito in pieno Emil Audero. Il 19enne ritenuto colpevole era stato subito individuato e arrestato dalle forze dell’ordine, mentre il Ministero dell’Interno aveva disposto il divieto di trasferta per i sostenitori nerazzurri fino al 23 marzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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