Foggia-Atalanta Under 23 senza ultras la Nord diserta | No alle squadre B il calcio è della gente

Sabato allo Zaccheria di Foggia gli ultras non ci saranno. I gruppi organizzati hanno annunciato sui social che disertano la partita, portando in piazza un messaggio chiaro: “No alle squadre B, il calcio è della gente”. La Nord, solitamente affollata, resterà vuota, e questa scelta rischia di cambiare l’atmosfera in campo.

Sabato 14 febbraio allo ‘Zaccheria’ non ci saranno gli ultras. Ad annunciarlo, attraverso i social, sono proprio i gruppi organizzati. Alla base della decisione, la contrarietà dei gruppi organizzati all'introduzione delle squadre B. Un pensiero che accomuna gli ultras di tante realtà.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Foggia Atalanta Under 23 "No alle seconde squadre": alcuni gruppi ultras boicottano la trasferta dei granata Alcuni gruppi ultras della curva sud Siberiano, membri del Direttivo Salerno, hanno deciso di non partecipare alla trasferta contro l’Atalanta Under 23. No alle squadre israeliane nell’Eurolega: la protesta con i fazzoletti bianchi degli ultras dell’Olimpia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Foggia Atalanta Under 23 Argomenti discussi: Striamo allo Scida per Crotone-Atalanta Under 23. Zoppi arbitrerà Giugliano-Cosenza; Il commento alla 5° di ritorno; Il Novara ferma il Brescia, bene il Ravenna. Il Crotone batte l'Atalanta U23: 4? vittoria di fila; A Crotone sconfitta di rigore e di FVS al 97? per l’Under 23. Striamo allo Scida per Crotone-Atalanta Under 23. Zoppi arbitrerà Giugliano-CosenzaROMA Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata del campionato di serie C, girone C. AudaceCerignola-Salernitana: Di Francesco di Ostia Lido; Benevento-Picerno: Pasculli di Como; Casarano-S ... corrieredellacalabria.it AlbinoLeffe e Atalanta Under 23 ferme al pari: un punto a testa contro Arzignano e FoggiaArzignano. Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa dell’AlbinoLeffe che, sul campo dell’Arzignano, non va oltre un pareggio a reti inviolate. Allo Stadio Dal Molin partenza aggressiva ... bergamonews.it #SerieC gr.C Casarano-Sorrento 2-0 Casertana-Foggia 3-2 Crotone-Atalanta U23 1-0 Giugliano-Cosenza 3-0 Potenza-Siracusa 2-2 league table (top5) 1 Benevento 57 2 Catania 51 3 Salernitana 46 4 Casertana 42 5 Crotone 40 #calcio #football x.com +++ Calcio Foggia 1920 scatenato: nel mirino anche Federico Bergonzi dell’Atalanta +++ #foggiacalcio #SerieC facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.