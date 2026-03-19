Le maglie del Genoa sono state consegnate agli ultras, mentre il Siena ha battuto i rossoblù con un punteggio pesante. Dopo la partita, è scoppiata una contestazione tra i tifosi e la squadra, considerata un atto di ricatto. La situazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i sostenitori e i giocatori, in un momento di tensione crescente.

La scena è deprimente, vergognosa, offensiva. I calciatori del Genoa, ubbidienti e proni al cospetto degli ultrà, si sfilano la maglia: è un’umiliazione senza ritorno. La partita contro il Siena è stata interrotta per lancio di fumogeni, a Marassi infuria una feroce contestazione. Sono stati gli ultrà a ordinare - ripetiamo: a ordinare, non a chiedere - che i calciatori si tolgano la maglia. È un ricatto in piena regola. Un fatto che non si è mai visto, non in un campo di calcio della Serie A italiana. È domenica 22 aprile 2012, quintultima giornata di campionato. Il Siena ha appena segnato il quarto gol, Genoa-Siena si attesta temporaneamente sul risultato di 0-4, dall’inizio della ripresa sono passati nove minuti ma tutto è già finito, la partita è precipitata nell’abisso della vergogna, in una deriva squallida e nefasta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le maglie del Genoa consegnate agli ultras: quando il calcio si arrese al ricatto

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