il parma espugna udine e ipoteca la salvezza prima gioia in a per elphege

Il Parma vince 1-0 contro l'Udinese in trasferta, con il gol decisivo segnato da Elphege al 6' del secondo tempo. La formazione ospite utilizza un modulo 3-4-2-1, mentre i padroni di casa schierano una linea difensiva composta da Okoye, Kristensen, Kabasele e Solet. Dopo questa vittoria, il Parma si avvicina alla salvezza, mentre l'Udinese resta a quota zero punti dopo tre partite.

Udinese-Parma 0-1 Marcatori: 6' st Elphege Udinese (3-4-2-1): Okoye 6; Kristensen 6 (36' st Mlacic sv), Kabasele 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (28' st Zarraga 5.5), Piotrowski 6 (19' st Gueye 5.5), Karlstrom 6, Kamara 5.5 (19' st Arizala 5); Atta 6, Ekkelenkamp 5 (28' st Buksa 5.5); Zaniolo 5.5. In panchina: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic 6. Parma (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 6.5, Troilo 6.5, Ndiaye 6 (30' st Britschgi 6); Delprato 6, Bernabè 6 (21' st Ordonez 6), Keita 6.5, Nicolussi Caviglia 6 (27' st Estevez 6), Valeri 6; Pellegrino 5.5 (1' st Elphege 7), Strefezza 6.5 (21' st Ondrejka 5.🔗 Leggi su Feedpress.me

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