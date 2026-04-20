Da ' Disco Verde' a Music Emergency tre serate di musica e solidarietà per la Pediatria

Sono in programma tre serate dedicate ai giovani, con musica e solidarietà, in due location storiche note per eventi culturali e musicali. Le serate sono organizzate sotto i titoli 'Disco Verde' e 'Music Emergency' e si svolgono in ambienti che da tempo ospitano iniziative di questo tipo. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico più giovane attraverso concerti e attività benefiche, offrendo un momento di svago e solidarietà.