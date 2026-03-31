Canzoni e sorrisi per un amico | due serate di musica e solidarietà per Aldo Ascolese
La musica come gesto d’amore, la condivisione come forma di sostegno concreto. Nasce con questo spirito “Canzoni e sorrisi per un amico”, l’evento musicale dedicato al musicista Aldo Ascolese, che si terrà giovedì 2 e venerdì 3 aprile alle ore 21 presso il Circolo Ricreativo CAP di Genova (Via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Articoli correlati
Due serate di varietà e solidarietà: a Roma torna il Crazy House Variety ShowRoma si prepara ad accogliere due serate dedicate allo spettacolo e alla solidarietà: il Crazy House Variety Show torna infatti nella Capitale con un...
Sanremo Top torna su Rai 1: due serate per vedere come vanno le canzoni di Sanremo 2026Rai 1 sta per rispolverare con Carlo Conti un programma ideato da Pippo Baudo nel 1994: Sanremo Top.