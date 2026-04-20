Da Artemis II a Voyager 1 | lo spazio torna vicino mentre il nostro messaggio continua a viaggiare

Negli ultimi decenni lo spazio ha visto un rinnovato interesse con il ritorno delle missioni umane verso la Luna e il proseguimento delle esplorazioni robotiche. La missione Artemis II rappresenta uno dei progetti più recenti, mentre la sonda lanciata nel 1977 continua a inviare dati e immagini da oltre quattro decenni. Questi eventi mostrano come le tecnologie spaziali possano durare nel tempo e mantenere vivo il collegamento tra la Terra e l’universo.

Il ritorno umano verso la Luna e la resilienza della sonda lanciata nel 1977 raccontano due volti della stessa impresa: l’ambizione di esplorare e la capacità di costruire tecnologie che sopravvivono al proprio tempo. di Giovanni Di Trapani Con il decollo di Artemis II il 1° aprile 2026, la NASA ha riportato l’esplorazione spaziale abitata in una dimensione che per oltre mezzo secolo era rimasta soprattutto simbolica: quella del viaggio umano oltre l’orbita terrestre verso la Luna. La missione, della durata prevista di circa dieci giorni, è il primo volo con equipaggio del programma Artemis, il primo test con astronauti a bordo del razzo SLS e della capsula Orion, e rappresenta il più importante passo operativo compiuto dagli Stati Uniti nello spazio profondo dall’epoca Apollo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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