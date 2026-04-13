Artemis II Christina Koch torna dallo spazio e riabbraccia il cane Sadie | esattamente come nel 2020

L’astronauta torna sulla Terra dopo aver partecipato alla missione Artemis II e ha incontrato di nuovo il suo cane Sadie, un momento che richiama un episodio simile avvenuto nel 2020 quando trascorse quasi un anno nello spazio. La scena mostra il ritorno a casa di Christina Koch e la riunione con il suo animale domestico, senza altri dettagli o commenti aggiuntivi.